Пациентка рассказала о райских условиях лечения COVID-19 в Глинищево

По словам женщины, ее окружили «какой-то особой внимательностью».

Жительница Брянского района поблагодарила медиков за лечение от COVID-19. В мае женщина находилась в коронавирусном госпитале Брянской межрайонной больницы в Глинищево.

«Я была удивлена и поражена организацией обследования, лечения и отношения к больным пациентам. А именно чистотой в палате, санитарных комнатах, обеспечением всех больных бутилированной водой, питанием в разовой посуде, современным необходимым лекарством, – написала пациентка на Портале государственных медицинских услуг Брянской области. – В атмосфере общения с больными всегда чувствуется какая-то особая внимательность, чуткое отношение и забота буквально от всех находящихся там медицинских работников… Ночью, какое бы ни было время, там все на ногах, никто не спит… все заняты своей работой… Все врачи и медсестры, как пчелы, кружат вокруг своих пациентов и круглосуточно воюют за каждого из них».

Женщина поблагодарила медиков за «высочайший профессионализм, чуткое отношение и своевременное оказание необходимой медицинской помощи».