В больницы Глинищево фтизиатр принимал детей в здании с потрескавшимися стенами

Прокуратура проверила информацию в СМИ о приёме детей фтизиатром в Глинищево в здании с полуразрушенными стенами и протекающим потолком.

Прокуратура Брянского района провела проверку после информации в соцсетях и СМИ о плачевном состоянии филиала Брянской межрайонной больницы в селе Глинищево. В частности, речь шла о кабинете врача-фтизиатр. Он расположен в отдельном здании.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что потолки, стены и пол имеют значительные нарушения целостности. Также они покрыты известкой и качественно мыть их нет возможности. На стенах и потолке были следы протекания воды. Помимо этого кабинет фтизиатра нельзя было проветривать. В самом же здании отсутствует пожарная сигнализации.

Главного врача больницы суд оштрафовал на 20 тысяч рублей. Прием в аварийном здании медики больше не ведут.