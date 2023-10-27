В больнице Севска отремонтировали пищеблок

Пищеблок для пациентов стационара модернизировали в районной больнице Севска. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

В здании пищеблока Навлинской центральной районной больницы в Севске закончился капитальный ремонт. Питанием здесь обеспечивают пациентов круглосуточного стационара.

Рабочие заменили покрытие полов, стен и потолков, сделали кровлю, установили новые двери. Также подрядчик обновил инженерные сети, электропроводку, систему вентиляции и пожарную сигнализацию.

В пищеблоке появились отдельных цехи: мясной, салатной, варочный, овощной и для приготовления горячих и холодных блюд. Кроме того, есть раздаточная и дегустационная комнаты.

Для пищеблока купили новое оборудование, в том числе современный пароконвектомат.