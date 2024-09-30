Память погибшего на СВО выпускника почтили в брянском колледже

Память погибшего на СВО выпускника Владислава Сехина почтили в Брянском училище олимпийского резерва. Об этом сообщили в горадминистрации.

В Брянском училище олимпийского резерва прошёл памятный митинг в честь выпускника Владислава Сехина. 10 марта 2022 года он погиб в ходе специальной военной операции. Он посмертно награждён орденом Мужества.

В честь бойца состоялся митинг в рамках проекта «Честь и Слава!». Преподаватели, сотрудники, ученики училища и руководитель Советской районной администрации Денис Семенов выразили соболезнования родным и близким Владислава. Митинг завершился первенством спортивного клуба «Огненный Лис» по осеннему легкоатлетическому кроссу.