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Память погибшего на СВО выпускника почтили в брянском колледже

2024, 30 сентября 17:38 Общество
Память погибшего на СВО выпускника почтили в брянском колледже
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Память погибшего на СВО выпускника Владислава Сехина почтили в Брянском училище олимпийского резерва. Об этом сообщили в горадминистрации. 

В Брянском училище олимпийского резерва прошёл памятный митинг в честь выпускника Владислава Сехина. 10 марта 2022 года он погиб в ходе специальной военной операции. Он посмертно награждён орденом Мужества.

В честь бойца состоялся митинг в рамках проекта «Честь и Слава!». Преподаватели, сотрудники, ученики училища и руководитель Советской районной администрации Денис Семенов выразили соболезнования родным и близким Владислава. Митинг завершился первенством спортивного клуба «Огненный Лис» по осеннему легкоатлетическому кроссу.

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