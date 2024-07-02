Память погибших военных почтили в Брянске в День ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

1 июля в России отметили День ветеранов боевых действий. В эту дату вспоминают граждан, участвовавших в локальных войнах и вооруженных конфликтах после 1945 года.

У мемориала «Круговая оборона» в Брянске прошла памятная церемония. Там собрались чиновники, депутаты, родственники погибших Героев, участники СВО, представители силовых структур, духовенства и общественных организаций.

«Мы скорбим по тем, кто отдал жизни во имя интересов нашего государства, во имя будущих побед. Я адресую слова особой благодарности тем, кто сейчас находится на боевом посту, — участникам спецоперации», — подчеркнул вице-спикер областной Думы Виталий Беляй.

Участники митинга возложили цветы к бюстам на Аллее Славы и мемориалу «Круговая оборона». Они почтили память воинов минутой молчания.