Память погибших жителей Хатыни почтили на Брянщине

Память погибших от рук фашистов жителей белорусской деревни Хатынь почтили в Брянской области.

22 марта 1943 года карательный отряд и немецкий особый батальон «Дирлеванкер», состоящий из немецких уголовников, уничтожили белорусскую деревню Хатынь. Они сожгли заживо и расстреляли 149 жителей, в том числе 75 детей.

В день 80-летия со дня трагедии в Карачевском районе прошла акция памяти. Её организовали Белорусское землячество на Брянщине при содействии районной администрации. На мемориальном комплексе в деревне Хацунь в мероприятии участвовали ученики школы № 28 города Брянска. Председатель землячества Николай Голосов, глава администрации Карачевского района Леонид Филин и главный редактор издания «Московский Комсомолец в Брянске», историк-краевед Григорий Кожурин рассказали детям о событиях в Хацуни и в Хатыни.

К братской могиле советских солдат участники возложили цветы. А члены Белорусского землячества набрали землю с мемориала в гильзу времён войны. Её передадут в Хатынь, как символ единой судьбы двух деревень.