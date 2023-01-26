Проект брянского учёного вошёл в финал конкурса Правительства Москвы

Проект аспирантки научного центра «Сколтех» из Брянской области вошёл в финал престижного конкурса Правительства Москвы.
Член молодёжного крыла общественной организации «Белорусское землячество на Брянщине» Полина Морозова учится в аспирантуре научного центра «Сколтех» в столице. Она приняла участие в конкурсе проектов от Правительства Москвы.
На нем представили около 10 тысяч молодежных идей по улучшению жизни столицы России. Финальный отбор прошли лишь 10 проектов, в том числе и Полины Морозовой. Молодая ученая разрабатывает тему дешевых и надёжных аккумуляторов для электробусов и других видов современного общественного транспорта.
В рамках Студенческого предпринимательского фестиваля «Я-Ты-Москва» в многофункциональном комплексе «ВТБ-Арена» прошёл финал конкурса. Полина Морозова защитила свой проект. В итоге девушка заняла пятое место.
Напомним, Полина Морозова, как молодой учёный недавно пообщалась с президентом России Владимиром Путиным на встрече с представителями российской науки и бизнеса. Девушка также выступает с лекциями в федеральном центре «Сириус» в Сочи.
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