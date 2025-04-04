Ремонтом памятника лётчикам в Брянске занимается сеть гипермаркетов

Сеть гипермаркетов «Линия» помогает с ремонтом памятника лётчикам в Брянске ко Дню Победа. Об этом сообщили в городской администрации.

К празднованию 80-летия Победы в Брянске приводят в порядок воинские мемориалы. Привлекается к работе и бизнес. Руководство сети гипермаркетов «Линия» поддержало призыв руководителя Советского района Дениса Семёнова помочь с ремонтом памятника, посвящённого асам 3-й Гвардейской истребительной авиационной дивизии,313-й ближнебомбардировочной авиационной дивизии и лётчикам 32-го, 64-го и 65-го Гвардейских авиаполков. В основе монумента — боевой «Миг-17».

«Корпорация «ГРИНН» поддерживает идею городской администрации и с радостью согласилась взять на себя восстановление памятника лётчикам. Ведь это не только монумент, установленный в память о героях, защищавших наше небо, но знаковый географический объект областного центра. Один из наших гипермаркетов как раз находится рядом с этим памятником, и мы благоустроим его ко Дню Победы», — отметила директор корпорации «ГРИНН» Анастасия Воронина.

Строители приведут в порядок старую гранитную плитку и покрасят монумент специальной, устойчивой к погоде, эмалью. Работы завершат к середине апреля.

«У нас всех: у городских властей, у бизнеса, у обычных граждан одна цель — подготовить Брянск к встрече 80-летнего юбилея Великой Победы. Это общий и объединяющий народный праздник. Мы благодарны всем, кто подключился к месячнику по благоустройству, благодарны социально ответственным предпринимателям», — подчеркнул Денис Семёнов.