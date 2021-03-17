Памятник воинам-афганцам в центре Брянска оказался бесхозным

Мэрия Брянска планирует оформить его в муниципальную собственность.
Памятник Воинам-интернационалистам у Дворца пионеров в Советском районе Брянска оказался бесхозным. Памятник погибшим в Афганистане воинам установлен в Брянске в 1993 году – скульптурная композиция запечатлела отстреливающихся солдат, которые держат на руках раненого товарища.
Как сообщает Брянский горсовет, подготовлен проект решения о передаче из государственной собственности Брянской области в муниципальную собственность Брянска земельного участка под памятником площадью более 4 тысяч квадратных метров. Сам же памятник Воинам-интернационалистам ни за кем не числится.
Сейчас в суде рассматривается иск о признании права муниципальной собственности на объект. Содержать его городское управление культуры планирует за счет бюджета.
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