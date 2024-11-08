Памятник «Зверобой» отремонтировали в Брянске

Отремонтированный памятник «Зверобой» торжественно открыли в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Фокинском районе Брянска прошла церемония открытие обновлённого памятника самоходной артиллерийской установки ИСУ-152 «Зверобой». Мероприятие приурочили ко Дню воинской славы России.

«Память о героях должна оставаться навсегда: дни воинской славы — это не только дань уважения воинам, погибшим за свой народ, но и оберег великой страны, которая заботится о будущем своих детей», — подчеркнул глава Фокинской районной администрации Александр Гаврилов.

Строители отремонтировали памятник, а также благоустроили территорию вокруг.

Самоходная артиллерийская установка была выпущена в 1943 году и участвовала в боях Великой Отечественной войны. Установленный на постамент «Зверобой» также помогал отстраивать разрушенный Брянск и трудилась на железной дороге в составе восстановительного поезда.