Памятные церемонии прошли на кладбищах Брянска в День Героев Отечества. Об этом сообщили в городской администрации.

В День Героев Отечества в Брянске прошли памятные церемонии. На центральном кладбище города сотрудники специализированной службы по вопросам похоронного дела почтили память бойцов, погибших в ходе специальной военной операции, а также Героев Советского Союза.

Мероприятие также состоялось на кладбище Фокинского района. Память Героев России Олега Визнюка и Олега Ермакова почтили глава района Александр Гаврилов, депутаты Брянского горсовета и мамы погибших Героев.

«Наше поколение воспитывается на примере бесстрашных и мужественных людей. Одна эпоха сменяет другую, но неизменна истина: «Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим», — сказал Александр Гаврилов.