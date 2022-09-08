Памятный митинг прошёл на стоянке Виноградова под Брянском

На мемориальном комплексе «Стоянка партизанского отряда имени Виноградова» провели традиционный митинг. О мероприятиии рассказали в соцсетях сотрудники Брянского краеведческого музея.

Митинг провели в преддверии Дня освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков. На мемориальном комплексе «Базовая стоянка партизанского отряда имени Александра Ивановича Виноградова» на территории Фокинского лесничества собрались сотрудники музея, юные краеведы из школы №60, а также представители главный радиочастотного центра ЦФО.

Перед участниками митинга выступил внук партизанского командира Виноградова, доцент БГТУ Игорь Демиденко. Затем участники почтили память защитников минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

А Бежицкая районная администрация подготовила для участников митинга сюрприз – обед на полевой кухне.