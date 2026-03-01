48 многоэтажек строят в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В настоящее время в областном центре возводят 48 многоэтажных домов. Общая площадь новых квартир составляет почти 388 тысяч квадратных метров. Кроме того, выдано 14 разрешений на строительство жилых объектов.
За минувшем год в Брянске возвели 17 многоквартирных домов площадью 121 тысяча квадратных метров. Всего в регионе построено 186 тысяч квадратных метров жилья. Областной центр в этом показателе составляет 65%.
С начала текущего года в городе ввели в эксплуатацию три многоквартирных дома. Их площадь превышает 35 тысяч квадратных метров.