48 многоэтажек строят в Брянске

2026, 01 марта 10:26
48 многоэтажек строят в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В настоящее время в областном центре возводят 48 многоэтажных домов. Общая площадь новых квартир составляет почти 388 тысяч квадратных метров. Кроме того,  выдано 14 разрешений на строительство жилых объектов.

За минувшем год в Брянске возвели 17 многоквартирных домов площадью 121 тысяча квадратных метров. Всего в регионе построено 186 тысяч квадратных метров жилья. Областной центр в этом показателе составляет 65%.

С начала текущего года в городе ввели в эксплуатацию три многоквартирных дома. Их площадь превышает 35 тысяч квадратных метров.

