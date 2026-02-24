Министр обороны РФ присвоил звание брянскому губернатору

2026, 24 февраля 08:01

Министр обороны РФ присвоил звание подполковника губернатору Брянской области Александру Богомазу. Об этом сообщили на сайте телеканала «Брянская губерния».

20 февраля Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов подписал приказ о присвоении звания подполковника губернатору Брянской области Александру Богомазу. Накануне, в День защитника Отечества, а также в день 65-летия Александра Богомаза в правительстве региона прошла торжественная церемония. Генерал-полковник, командующий группировкой войск «Север» и войсками Ленинградского военного округа Евгений Никифоров вручил губернатору Брянской области погоны и передал выписку из приказа министра обороны.