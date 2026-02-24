Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Министр обороны РФ присвоил звание брянскому губернатору

2026, 24 февраля 08:01
Министр обороны РФ присвоил звание брянскому губернатору
Министр обороны РФ присвоил звание подполковника губернатору Брянской области Александру Богомазу. Об этом сообщили на сайте телеканала «Брянская губерния».

 

20 февраля Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов подписал приказ о присвоении звания подполковника губернатору Брянской области Александру Богомазу. Накануне, в День защитника Отечества, а также в день 65-летия Александра Богомаза в правительстве региона прошла торжественная церемония. Генерал-полковник, командующий группировкой войск «Север» и войсками Ленинградского военного округа Евгений Никифоров вручил губернатору Брянской области погоны и передал выписку из приказа министра обороны.

 

