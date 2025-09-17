Парад прошёл на Площади Партизан в Брянске
Парад прошёл на Площади Партизан в Брянске в честь 82-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.
Первой маршировала знаменная группа военного учебного центра при Брянском государственном инженерно-технологическом университете. Строем по центру города прошли курсанты военного учебного центра, кадеты из Брянска, Дятьково и Клинцов. За ними следовали казаки-кадеты лучшего казачьего кадетского корпуса России. Они победили на всероссийском смотре-конкурсе и в октябре в Кремле получат переходящее знамя Президента России.
Замкнули праздничную колонну юнармейцы и сводный военный духовой оркестр Брянской области.
