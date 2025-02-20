Парад юнармейских войск прошёл в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Центре внешкольной работы Бежицкого района Брянска прошёл муниципальный этап парада юнармейских войск. Участвовали в нём учащиеся 3-4 классов школ района.

Доклад юных командиров отделений принимали победители всероссийской военно-спортивной игры «Наша сила — в единстве!» Егор Антошин и Кирилл Казначеев.

«Мы гордимся нашими юнармейцами и верим, что они внесут большой вклад в будущее нашей страны! Наши ребята побеждали на всероссийском уровне, их достижения служат ярким примером для всех участников нынешнего парада и бежицких юнармейцев в целом», — отметила глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова.

После парада юнармейцы получили награды. Победителями районного конкурса признаны команды школ №66 и 67. В номинациях «Лучший командир» выиграли Милана Сумина и Сергей Рыбакин. А за лучшее исполнение песни наградили команды школ №32 и 43.