Парапетные крышки монтируют рабочие в фонтане около цирка в Брянске

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

С начала года более 15 тысяч клиентов «Ростелекома» в Брянской и Орловской областях выбрали управление сервисами через Единый личный кабинет (ЕЛК). С его помощью они дистанционно контролируют состояние лицевых счетов по всем подключенным услугам. Здесь же пользователи могут добавлять или отключать сервисы, менять тарифные планы, заказывать детализацию, отслеживать историю платежей и оплачивать счета.

В ночь на 23 июня в результате хулиганских действий посторонних лиц в зале ожидания вокзала Жуковки Брянской области были повреждены окна, сиденья, настенное и потолочное покрытие. Точный ущерб, нанесённый имуществу ОАО "РЖД", в настоящее время устанавливается.

Работники филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!», приуроченной ко Всемирному дню донора. Она проходила в передвижной мобильной станции ГБУЗ «Брянская областная станция переливания крови», расположенной рядом с центральными офисами энергокомпаний.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».