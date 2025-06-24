Парапетные крышки монтируют рабочие в фонтане около цирка в Брянске
Парапетные крышки монтируют рабочие в фонтане около цирка на площади Партизан в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске идёт косметический ремонт фонтана на площади Партизан. Ростовская компания «Бласк»
обновляет экстерьер сооружения напротив цирка. Строители почти закончили монтаж парапетных крышек — гранитных плит, которыми облицовывают фонтаны по периметру.
Специалистам такое нужно сделать бетонную стяжку на дне обеих чаш. Но этой работе мешают дожди. Затем рабочие уложат внутрь керамогранит.
Стоимость ремонта составляет 3,8 млн рублей.