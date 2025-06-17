Парк «Олимпийский» в Брянске отремонтируют в будущем году по программе «Формирование современной городской среды». Об этом сообщили в городской администрации.
Заседании общественной муниципальной комиссии по реализации программы «Формирование современной городской среды» провел заместитель главы Брянской городской администрации Иван Квасов. Там подвели итоги всероссийского голосования за общественные территории, подлежащие благоустройству.
Жители областного центра активно поддержали модернизацию парка «Олимпийский» около ГДК Володарского района по улице Тельмана. За него проголосовали 28 011 человек. Территорию благоустроят в 2026 году.
Всего в онлайн-голосовании участвовали более 78 тысяч жителей Брянщины. На втором месте по числу голосов оказался парк у озера в поселке Белые Берега. Замкнул тройку лидером бульвар с розарием напротив дома №15 по улице Комсомольской в Бежицком районе.
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