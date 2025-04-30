Парк «Олимпийский» в Брянске вышел в лидеры в голосовании за благоустройство по федеральному проекту.

Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства на будущий год продолжается более недели. Оно проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В голосовании приняли участие уже свыше 36,4 тысяч жителей Брянской области. Они выбирают объекты в пяти городах региона.

В Брянске в голосовании представлены четыре территории. Лидирует – парк «Олимпийский» за ГДК Володарского района. За него уже проголосовали 9518 человек. Вторым стал парк у озера в поселке Белые Берега. У него 6941 голос. Сквер «Комсомольский» по улице Пересвета в Советском районе поддержал 6421 человек. Бульвар с розарием напротив дома №15 по улице Комсомольской набрал 3705 голосов.

Голосование продлится до 12 июня.