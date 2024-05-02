Парковый сезон открыли в Брянске мастер-классами, концертами и выставками. Об этом сообщили в городской администрации.

1 мая в Брянске открылся сезон в парках. Там включили фонтаны и заработали аттракционы. В честь Первомая и открытия сезона в городских парках прошли праздничные мероприятия.

Так, в парке имени 1000-летия Брянска на площади Воинской Славы выступил военный оркестр.Там же прошли творческие и танцевальные мастер-классы, анимационная программа для детей.

В парке «Юность» в Володарском районе выступили танцевальные коллективы ДДТ им. О. Визнюка и ГДК им. А.Горького, а в парке-музее им. А.К.Толстого – Брянский городской духовой оркестр.

В парке культуры и отдыха «Майский» и парке культуры и отдыха железнодорожников также до самого вечера шли мастер-классы, выставки мастеров и выступления коллективов.