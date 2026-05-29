2026, 29 мая 11:07

Педагог из Клинцов второй раз вошла в топ-50 конкурса «Магнит футбола». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В национальном центре «Россия» в Москве прошла церемония награждения финалистов конкурса «Магнит футбола». Ими стали учителя физкультуры, педагоги дополнительного образования, воспитатели и инструкторы физкультуры в детских садах. Они реализуют всероссийский проект РФС «Футбол в школе».

В топ-50 победителей вошла учитель школы № 9 имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова города Клинцы Елена Васюкова. Для неё это уже вторая победа. В прошлом году она также пошла в число лучших педагогов.

Награду Елена Васюкова из рук экс-игроков сборной России Александра Мостового и Динияра Билялетдинова, чемпиона мира по пляжному футболу Бориса Никонорова, директора департамента развития массового футбола РФС Ольги Мащиковой, руководителя отдела школьного и дошкольного футбола Татьяны Букуровой, главного методиста проекта «Футбол в школе» Дмитрия Баранника.