Брянские каратисты завоевали 37 медалей на первенстве и чемпионате ЦФО

2026, 28 мая 18:05

Брянские каратисты завоевали 37 медалей на первенстве и чемпионате ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В минувшие выходные в городе Лобня Московской области прошли первенство и чемпионат Центрального федерального округа по всестилевому каратэ. Более 500 участников из 14 регионов боролись за награды престижных соревнований

Брянскую область представляли воспитанники региональной федерации по всестилевому каратэ. Спортсмены завоевали 15 золотых, 14 серебряных и восемь бронзовых медалей.