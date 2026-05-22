2026, 22 мая 17:39

Женщина и ребёнок пострадали при столкновении «Лады» и «КамАЗа» накануне вечером. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ночью 21 мая на 7-м км автодороги «Погар — Новые Ивайтенки» в Погарском районе произошла авария. 45-летний мужчина за рулём грузовика «КамАЗ» при выезде с прилегающей территории не пропустил автомобиль Lada. 31-летняя женщина ехала прямо по главной дороге.

При столкновении водитель легковушки и её девятилетняя пассажирка получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

На водителя «КамАЗа» инспекторы составили административный материал. Полицейские разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.