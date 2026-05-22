ДТП

2026, 22 мая 17:39
Женщина и ребёнок пострадали при столкновении «Лады» и «КамАЗа» накануне
Женщина и ребёнок пострадали при столкновении «Лады» и «КамАЗа» накануне вечером. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Ночью 21 мая на 7-м км автодороги «Погар — Новые Ивайтенки» в Погарском районе произошла авария. 45-летний мужчина за рулём грузовика «КамАЗ» при выезде с прилегающей территории не пропустил автомобиль Lada. 31-летняя женщина ехала прямо по главной дороге. 

При столкновении водитель легковушки и её девятилетняя пассажирка получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. 

На водителя «КамАЗа» инспекторы составили административный материал. Полицейские разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

