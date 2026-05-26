Брянские силовики заняли первое место на международном турнире по боксу

2026, 26 мая 11:11

Брянские силовики заняли первое место на международном турнире по боксу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Брянске на прошлой неделе состоялся V Международный турнир по боксу среди сотрудников правоохранительных и силовых ведомств. На нём выступили спортсмены из регионов России и Республики Беларусь.

Боксёры из Брянской области в личном первенстве завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. В командном первенстве сборная регионального отделения общества «Динамо» заняла первое место.

Специальным призом в номинации «За волю к победе» отметили брянца Артёма Никитцова. Приз зрительских симпатий получил Никита Мельников.

Руководители правоохранительных структур Брянской области вручили победителям и призёрам заслуженные медали, кубки грамоты и памятные подарки.