2026, 26 мая 11:11
Брянские силовики заняли первое место на международном турнире по боксу
Брянские силовики заняли первое место на международном турнире по боксу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

 

В Брянске на прошлой неделе состоялся V Международный турнир по боксу среди сотрудников правоохранительных и силовых ведомств. На нём выступили спортсмены из регионов России и Республики Беларусь.

Боксёры из Брянской области в личном первенстве завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. В командном первенстве сборная регионального отделения общества «Динамо» заняла первое место. 

Специальным призом в номинации «За волю к победе» отметили брянца Артёма Никитцова. Приз зрительских симпатий получил Никита Мельников.

Руководители правоохранительных структур Брянской области вручили победителям и призёрам заслуженные медали, кубки грамоты и памятные подарки.

