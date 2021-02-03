Пенсионеры из Новозыбкова совершили вируальный тур по Эрмитажу

Пожилые люди из центра помощи «Мы вместе» присоединились к акции Общероссийского народного фронта «Бабушка.Онлайн».

Подопечные Центра помощи пожилым людям и инвалидам «Мы вместе» в Новозыбкове стали участниками онлайн-экскурсии по Эрмитажу в рамках проекта ОНФ «Бабушка.Онлайн».

Сотрудники Эрмитажа первыми согласились поддержать проект и провести для тысяч пожилых людей со всей страны, в том числе и с Брянщины.

Виртуальных гостей встретили на Иорданской лестнице в главном вестибюле мущея и провели по залам, в частности, продемонстрировали часы «Павлин» в Павильонном зале.

Для подопечных, увелкающихся живописью, в центре «Мы вместе» действует клуб художников «Рисуем вместе». Занятия рисованием — часть арт-терапии, они развивают мелкую моторику и позитивно влияют на мозг.