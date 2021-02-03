Пенсионеры из Новозыбкова совершили вируальный тур по Эрмитажу

Пожилые люди из центра помощи «Мы вместе» присоединились к акции Общероссийского народного фронта «Бабушка.Онлайн».
Подопечные Центра помощи пожилым людям и инвалидам «Мы вместе» в Новозыбкове стали участниками онлайн-экскурсии по Эрмитажу в рамках проекта ОНФ «Бабушка.Онлайн».
Сотрудники Эрмитажа первыми согласились поддержать проект и провести для тысяч пожилых людей со всей страны, в том числе и с Брянщины.
Виртуальных гостей встретили на Иорданской лестнице в главном вестибюле мущея и провели по залам, в частности, продемонстрировали часы «Павлин» в Павильонном зале.
Для подопечных, увелкающихся живописью, в центре «Мы вместе» действует клуб художников «Рисуем вместе». Занятия рисованием — часть арт-терапии, они развивают мелкую моторику и позитивно влияют на мозг.
03.02.2021 15:02
На высшем уровне
Губернатор провёл рабочую встречу с ректором СмолГУ. СмолГУ при поддержке администрации может обзавестись новым общежитием и стать центром молодёжного взаимодействия между Россией и Белоруссией. Таковы ключевые итоги рабочей встречи, которую губернатор Алексей Островский провёл с ректором СмолГУ Михаилом Артёменковым. Весьма символично, что встреча прошла в канун Дня российского студенчества, но участники говорили не столько о
03.02.2021 14:59
Время прививаться
Губернатор сделал прививку от COVID-19. Подробно о том, как всё прошло, Алексей Островский рассказал на своей страничке в соцсетях. «Я сделал прививку от коронавируса, получив два компонента вакцины «Спутник V», во время рабочих командировок в Москву. Вакцинировался там осознанно для того, чтобы не забирать из нашего общего «регионального котла» вакцину для себя, оставив её для
03.02.2021 14:58
Дом ждёт ремонта
Часто на приёмах граждан по личным вопросам, которые проводит губернатор Алексей Островский в Приёмной Президента РФ в Смоленской области, поднимают тему ЖКХ. И очередной приём, который состоялся на прошлой неделе, не стал исключением. Смолянин Игорь Корнеев пришёл к главе региона с важным для него и для его соседей вопросом — о ремонте кровли многоквартирного жилого
03.02.2021 13:50
Реконструкцию очистных сооружений в локомотивном депо Вязьма-Сортировочная проведут в 2021 году
В 2021 году на Московской железной дороге планируется реализация ряда экологических проектов, в том числе по строительству 4 газовых котельных, реконструкции 4 очистных сооружений. Это минимизирует негативное воздействие на окружающую среду. Очистные сооружения будут реконструироваться в локомотивных депо Вязьма-Сортировочная, Бекасово-Сортировочное, Курск-Сортировочный и Смоленск-Сортировочный, что позволит очищать сточные воды не только предприятий железнодорожного транспорта, но и