2025, 05 декабря 18:21

Портрет современного героя: без плаща, но с открытым сердцем

День добровольца — хороший повод поговорить о неожиданном тренде: волонтерство все чаще становится трамплином к новой профессии. В Красном Кресте половина нынешних штатных работников когда-то начинала как добровольцы.

Цифры впечатляют: свыше 100 тысяч человек сегодня помогают РКК на волонтерских началах. Но за статистикой — живые истории людей, которые кардинально поменяли свою жизнь.

«Интересный феномен — люди приходят к нам без конкретных планов, хотят просто быть полезными. А через некоторое время понимают: это их призвание,» — отмечает Дмитрий Корнилов, общественный деятель и член президиума РКК в Брянске. «Временное участие в проектах постепенно трансформируется в основную деятельность. Оказание помощи нуждающимся становится не просто увлечением, а жизненной философией.»

Региональные отделения взяли курс на развитие волонтерского движения, особенно среди молодежи. Логика простая: общество нуждается в искренних, готовых помочь людях больше, чем когда-либо.

Что толкает людей в добровольчество? Не героические порывы, а простое человеческое желание быть нужным. В эпоху, когда все заняты собой, найти время для других — уже маленький подвиг.