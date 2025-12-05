Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Портрет современного героя: без плаща, но с открытым сердцем

2025, 05 декабря 18:21
День добровольца — хороший повод поговорить о неожиданном тренде: волонтерство все чаще становится трамплином к новой профессии. В Красном Кресте половина нынешних штатных работников когда-то начинала как добровольцы.

 

Цифры впечатляют: свыше 100 тысяч человек сегодня помогают РКК на волонтерских началах. Но за статистикой — живые истории людей, которые кардинально поменяли свою жизнь.

 

«Интересный феномен — люди приходят к нам без конкретных планов, хотят просто быть полезными. А через некоторое время понимают: это их призвание,» — отмечает Дмитрий Корнилов, общественный деятель и член президиума РКК в Брянске. «Временное участие в проектах постепенно трансформируется в основную деятельность. Оказание помощи нуждающимся становится не просто увлечением, а жизненной философией.»

 

Региональные отделения взяли курс на развитие волонтерского движения, особенно среди молодежи. Логика простая: общество нуждается в искренних, готовых помочь людях больше, чем когда-либо.

 

Что толкает людей в добровольчество? Не героические порывы, а простое человеческое желание быть нужным. В эпоху, когда все заняты собой, найти время для других — уже маленький подвиг.

 

