Брянца суд отправил в СИЗО за жестокое убийство знакомого

2025, 05 декабря 15:57

Жителя Мглинского района, обвиняемого в жестоком убийстве знакомого, суд отправил в СИЗО. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении подозревают 49-летнего жителя Мглинского района.

По версии следствия, вечером 27 ноября в деревне Старые Чешуйки фигурант жестоко избил 61-летним мужчиной. Он наносил ему удары руками, деревянным табуретом, молотком и осколком шифера. Потерпевший умер от полученных травм.

Нападавшего задержали полицейские. Мужчине предъявили обвинение. Суд отправил обвиняемого в СИЗО на 2 месяца.