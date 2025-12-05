Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянца суд отправил в СИЗО за жестокое убийство знакомого

2025, 05 декабря 15:57
Брянца суд отправил в СИЗО за жестокое убийство знакомого
Жителя Мглинского района, обвиняемого в жестоком убийстве знакомого, суд отправил в СИЗО. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Брянские следователи возбудили уголовное дело о причинении смертельных травм. В преступлении подозревают 49-летнего жителя Мглинского района. 

По версии следствия, вечером 27 ноября в деревне Старые Чешуйки фигурант жестоко избил 61-летним мужчиной. Он наносил ему удары руками, деревянным табуретом, молотком и осколком шифера. Потерпевший умер от полученных травм. 

Нападавшего задержали полицейские. Мужчине предъявили обвинение. Суд отправил обвиняемого в СИЗО на 2 месяца.

