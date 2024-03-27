Переулок 9-го Мая отремонтируют в Брянске

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» вошёл переулок 9-го Мая в Бежицком районе Брянска. Подрядная организация «Водоканал Дубровский» привёдет в порядок почти километр дороги на всей протяжённости – от улицы Городищенской до улицы Деснинский Спуск. Специалисты уложат асфальтобетонное покрытие, сделают тротуары и обустроят электроосвещение.

От Мангуша до Орла В Смоленске прошла Межрегиональная конференция поисковиков в честь открытия нового сезона «Вахты Памяти-2024». Представители 80 отрядов из разных уголков России, в числе которых поисковики ЛДНР и подшефного Мангуша, собрались в Штабе общественной поддержки региона. Акция «Дорога домой» и Межрегиональная конференция ознаменовали открытие «Вахты Памяти-2024». В последний путь Акция «Дорога домой» прошла в сквере Воинов-интернационалистов. В

Ценные кадры Как в регионе готовят специалистов для стройкомплекса. В Смоленске можно будет получить профессию инженера-­строителя. При поддержке правительства региона в этом году начнётся реализация новой сетевой образовательной программы бакалавриата «Строительство» – ​кадры совместно будут готовить Смоленский государственный университет и НИУ Московский государственный строительный университет. Известно, что для подготовки будущих специалистов выделено 20 бюджетных мест, конкурсный приём на которые стартует уже летом. Запрос

На сладкое По итогам 2023 года кондитерские предприятия Смоленской области в три раза увеличили производство тортов и пирожных. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. По его словам, общий объём выпущенной в регионе сладкой продукции составил 1200 тонн. «Это почти 310% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Занимаем 5‑е место в ЦФО, где выпускается почти 45% всех сладостей в стране», – ​отметил глава региона. Кстати, по его словам,

Первый звонок Долгожданное событие для жителей растущего микрорайона «Соловьиная роща» в Смоленске произошло в конце марта. Завершены все необходимые работы в новой школе-­лицее, и она готова принять первых учеников. Уже с апреля к учёбе смогут приступить ребята 1–7-х классов, которые хотят уйти на летние каникулы из нового образовательного учреждения. А с сентября здесь ждут учеников 1–11-х классов и с особым волнением тех, кто впервые сядет за парты. Многопрофильный лицей начнёт

Миллионный турист Смоленская область всегда рада туристам и готова поддерживать тех, кто занимается приёмом гостей. В регионе впервые объявлен областной грантовый конкурс для проектов в сфере туризма. Принять участие в отборе смогут не только юридические лица, но и ИП, и некоммерческие организации. А деньги можно будет потратить на покупку туристического снаряжения, инвентаря и экипировки, а также направить на проведение событийных мероприятий. О запуске конкурса сообщил губернатор Василий Анохин. «Мы понимаем, что