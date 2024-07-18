Переулок Брянский заасфальтировали в Брянске

350 метров дороги в переулке Брянский в областном центре заасфальтировали. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске завершился капитальный ремонт восьмой в этом году дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик «Водоканал Дубровский» привёл в порядок переулок Брянский.

До ремонта 350 метров грунтовой дороги от улицы Молодой Гвардии до улицы Калужской автомобилисты сторонились. А во время дождя этот участок превращался в наполненную водой колею.

За 5 месяцев рабочие положили здесь асфальт и построили тротуары. Кроме того, специалисты проложили 30 метров ливневой канализации с дождеприемниками и подключили к ливнёвке на улице Молодой Гвардии.

Межведомственная комиссия выявила недочёты в ремонте. После их устранения дорогу примут в эксплуатацию.