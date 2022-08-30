Первоклашкам Брянска подарили первые рюкзаки

Будущим брянским школьникам вручили портфели и канцелярию в преддверии 1 сентября.

В Брянске завершилась благотворительная акция «Город — детям».

Так, в детском развлекательном центре «Чудесария» будущим первоклассникам, воспитывающимся в приёмных семьях, подарили ранцы со школьными принадлежностями и канцелярскими товарами. Потом ребят ждало праздничное представление.

Аналогичное мероприятие прошло в Брянском цирке для детей с ограниченными возможностями. Ребятам также подарили первые школьные портфели. Затем будущих первоклассников пригласили на цирковое шоу.