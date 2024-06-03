Первые паспорта получили юные брянцы в День защиты детей

Первые паспорта получили десять юных брянцев в День защиты детей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В международный день защиты в Брянске прошла церемония вручения первых паспортов. В мероприятии участвовали 10 подростков.

Документы ребятам вручили замначальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Брянской области Наталья Музалевская, начальник отдела по вопросам миграции Галина Курносова, а также представители общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых».