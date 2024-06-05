Первый обязательный экзамен сдали брянские девятиклассники

Обязательный экзамен по русскому языку сдали более 12,8 тысяч брянских девятиклассников. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Девятиклассники Брянской области написали первый экзамен, обязанный для получения аттестата. Русский язык в 100 пунктах сдали более 12,8 тысячи выпускников.

Результаты экзамена будут готовы к 18 июня.