Первым компонентом вакцины от коронавируса привились почти 5,7 тыс. брянцев

Запись на вакцинацию осуществляется через портал «Госуслуги».

По итогам первых трех дней проведения массовой вакцинации первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» получили 5 682 жителя Брянской области. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине.

Всего в регион было доставлено 16,9 тыс. доз вакцины. Все они распределены по клиникам муниципальных образований Брянщины. Развозят препарат по региону спецавтомобили «Брянскфармации», оснащенные холодильным оборудованием для поддержания необходимой температуры.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Желающим ее пройти нужно записаться к врачу через портал «Госуслуги». Для этого нужно выбрать в разделе для записи услугу вакцинации и кабинет вакцинации в списке специалистов, а затем обозначить в календаре удобную дату.