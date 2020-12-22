Пилотный проект по безопасности пешеходов Брянщины проходит согласования в МВД и Минтрансе

После успешной реализации на Брянщине проект распространят на всю страну.

На состоявшемся накануне оперативном совещании у губернатора Брянской области Александар Богомаза участники обсудили перспективы реализации в регионе пилотного проекта по безопасности пешеходов в регионе.

Как сообщает пресс-служба правительства Брянщины, сейчас проект проходит необходимые согласования в МВД и Минтрансе РФ.

Проект ориентирован на сокращение смертности на дорогах региона , сооздание системы пропаганды негативного отношения к нарушениям ПДД, формирование у пешеходов, включая детей. навыков безопасного поведения на дороге, модернизация системы помощи пострадавшим в ДТП и повышение безопасности на дорогах через внедрение инженерных сооружений.

Бряншина стала испытательной площадкой для проекта по предложению вице-премьера Марата Хуснуллина. После его успешной реализации у нас планируется распространение на всю страну. Выбор в пользу нашего региона был сделан после того, как вице-премьер побывал у нас и лично убедился, что на Брянщине уделяется огромное внимание вопросам безопасности движения.