Площадь Ленина в Брянске отремонтируют за 89 млн рублей к 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Брянске отремонтируют площадь Ленина. Работы в центре города стартуют уже осенью. Обновлять объект историко-культурного наследия будут без нарушения архитектурного замысла.
«На первом этапе на нижней площадке у памятника Ленину обычную тротуарную плитку заменят на гранитную. В этом месте у нас часто проходят массовые мероприятия, поэтому важно сделать покрытие не только красивым, но долговечным. От проезжей части эту площадку отделят бортовым камнем», — отметил заместитель главы Брянской городской администрации Иван Квасов.
А в будущем году ремонт будут делать на центральной части площади за памятником. Там заменят разбитые гранитные плиты, поправят бордюры на клумбах. Затем реконструируют проезд вокруг площади до гостиницы «Десна», выложив дорогу гранитной плиткой. Также подрядчик обновит подпорные стенки и ступени.
Модернизацию закончат в 2025 году. Ремонт обойдётся в 89 млн рублей.
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