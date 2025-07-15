По Брянску 19 июля пройдет обзорная троллейбусная экскурсия

19 июля в 16:30 для посетителей и жителей города Брянский краеведческий музей проведет экскурсию.

Группа соберется у памятника Площади Партизан и начнет с пешей прогулки, затем для желающих запланирована поездка на троллейбусе по центральным улицам Брянска.

Участникам представится возможность по-новому взглянуть на достопримечательности центра региона под рассказ экскурсовода.

Записаться на мероприятие можно по номерам: 8-953-272-85-81, 8 (4832)74-54-37.