По инициативе жителей в Брянске обновят сквер Металлургов и памятник воинам-сталелитейщикам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В программу «Инициативное бюджетирование» в этом году вошёл сквер Металлургов и памятник воинам-сталелитейщикам в Бежицком районе Брянска. На преображение выделили 2,5 млн рублей.

Специалисты начали убирать старое покрытие. Здесь заменят тротуарную плитку и бордюрные камни. Памятник же облицуют гранитными плитами. Кроме того, рабочие вырубят сухостой и посеют газонную траву.

Скверу и памятнику в этом году исполняется 57 лет. Ремонт планируют завершить в октябре.