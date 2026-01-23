По нацпроекту в Дятьковском районе отремонтировали часть трассы в 2025 году

По нацпроекту в Дятьковском районе отремонтировали часть трассы в 2025 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшем году в Дятьковском районе обновили часть трассы Брянск – Дятьково – граница Калужской области. 2,6 километра дороги в порядок привела подрядная организация ООО «АНИ». Специалисты сделали новое двухслойное асфальтобетонное покрытие из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-22, укрепили обочины, установили новые дорожные знаки.

Трасса Брянск-Дятьково-граница Калужской области входит в опорную сеть дорог. Ремонт провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».