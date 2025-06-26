По объездной дороге Брянска запустят автобусный маршрут

Автобус №1 расширяет свой маршрут и будет курсировать по проспекту Героев, соединяя Советский и Володарский районы Брянска. Как сообщает сайт «АиФ-Брянск», с 1 июля муниципальный транспорт будет следовать от набережной через проспект Героев, улицу Речную, мимо железнодорожного вокзала на первом Брянске и далее по улицам Димитрова, Пушкина и Абашева.

Изменение маршрута произошло по многочисленным просьбам жителей, особенно дачников, чьи участки находятся вблизи проспекта Героев и фактически отрезаны от города. Примечательно, что объездная дорога, соединяющая первый и второй Брянск, была открыта ещё в сентябре 2021 года, но общественный транспорт появится там только сейчас.

На линию планируют выпустить четыре автобуса вместо нынешних трёх, а в перспективе увеличить их количество до шести для сокращения интервалов движения. Однако, как отметила заместитель начальника городского отдела по транспорту Светлана Рыжкова, перевозчик сталкивается с нехваткой подвижного состава и водителей.

«Администрация Брянска планирует приобрести новые машины, но всё зависит от финансирования — один автобус сейчас стоит 18 миллионов рублей», — пояснила Рыжкова.

Точное расписание движения автобуса №1 по новому маршруту будет опубликовано в ближайшие дни на сайте Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия.