По позициям украинских националистов ударили снарядами «За Климово! За Брянщину!»

«Привет» передал военкор из Новозыбкова Игорь Анисимов.

Военкор из Новозыбкова Игорь Анисимов рассказал о своеобразном «привете», который ему удалось передать украинским националистам.

Анисимов опубликовал фоторепортаж по итогам недавней поездки в Донбасс.

«Фото, сделанные на позициях российских артиллеристов. У нас была возможность послать свой «привет» «укропам» – подписать снаряды. Я сразу вспомнил удар украинских вертушек по Климову, по нашей Брянщине. Вот и полетел к противнику снаряд с надписью «За Климово! За Брянщину!» – рассказал он.

Напомним, в результате обстрела приграничного брянского Климово 14 апреля пострадали восемь человек, включая ребенка. 5 июня обстрелу подверглось село Случевск Погарского района.