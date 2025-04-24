Почти 400 квадратных метров дорог отремонтировали в Брянске за день

Почти 400 квадратных метров проезжей части отремонтировали дорожники в Брянске за день. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты дорожного управления продолжают приводить в порядок улицы Брянска. Накануне рабочие отремонтировали 370 квадратных метров проезжей части . с помощью установки «Белта». Повреждённые участки восстановили на улицах Красноармейской, Карачижской, Ульянова, Объездной, Бежицкой и Красный Маяк. Для этого потребовалось более 17 тонн горячего асфальта.