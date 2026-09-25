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ЖКХ

Почти два километра улицы Советской обновили в Брянске

2026, 25 сентября 13:16
Почти два километра улицы Советской обновили в Брянске
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Почти два километра улицы Советской обновили в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Брянске завершился капитальный ремонт улицы Советской. Подрядчик обновил 1,9 километра дороги от переулка Трудового до улицы Крахмалёва. 

Рабочие уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и отремонтировали тротуары. Для комфорта пассажиров общественного транспорта рабочие установили четыре новых автопавильона. 

Кроме того, подрядчик сделал искусственную неровность, поставил новые дорожные знаки и нанёс разметку термопластиком со световозвращающими элементами. 

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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