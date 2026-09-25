Почти два километра улицы Советской обновили в Брянске

2026, 25 сентября 13:16

Почти два километра улицы Советской обновили в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянске завершился капитальный ремонт улицы Советской. Подрядчик обновил 1,9 километра дороги от переулка Трудового до улицы Крахмалёва.

Рабочие уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и отремонтировали тротуары. Для комфорта пассажиров общественного транспорта рабочие установили четыре новых автопавильона.

Кроме того, подрядчик сделал искусственную неровность, поставил новые дорожные знаки и нанёс разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».