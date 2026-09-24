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ЖКХ

Новое асфальтобетонное покрытие уложили на трассе в Комаричском районе

2026, 24 сентября 12:43
Новое асфальтобетонное покрытие уложили на трассе в Комаричском районе
Источник фото

Новое асфальтобетонное покрытие уложили на трассе в Комаричском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Комаричском районе Брянской области на финишный этап вышел капитальный ремонт трассы «Украина» – Комаричи. 5,7 километра дороги в порядок приводит подрядная организация ООО «Дорстрой 32».

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы. Для усиления несущей способности в основании дороги уложили слои из песка и щебня. Сверху подрядчик сделал двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также рабочие отремонтировали площадки на остановках общественного транспорта и укрепили обочины.

В завершении ремонта подрядчик установит дорожные знаки и нанесёт разметку со светоотражающими элементами. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». 

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