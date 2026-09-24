Пять автомобилей повреждены при падении деревьев из-за ветра в Брянске

2026, 24 сентября 10:15

Пять автомобилей повреждены при падении деревьев из-за ветра в Брянске. Об этом сообщили в пресс службе мэрии.

В Брянске с раннего утра не стихает шквальный ветер с дождём. В единую диспетчерскую службу к 8.30 часам поступило 23 обращения от жителей города по поводу упавших деревьев и веток на провода и дороги. Повреждения получили пять автомобилей.

Последствий разрушений ликвидируют городские спасатели, поисково-спасательный отряд Брянской области, сотрудники «БрянскЭлектро» и дорожного управления города Брянска. Часть деревьев они уже убрали.