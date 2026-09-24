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ЖКХ

Пять автомобилей повреждены при падении деревьев из-за ветра в Брянске

2026, 24 сентября 10:15
Пять автомобилей повреждены при падении деревьев из-за ветра в Брянске
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Пять автомобилей повреждены при падении деревьев из-за ветра в Брянске. Об этом сообщили в пресс службе мэрии. 

 

В Брянске с раннего утра не стихает шквальный ветер с дождём. В единую диспетчерскую службу к 8.30 часам поступило 23 обращения от жителей города по поводу упавших деревьев и веток на провода и дороги. Повреждения получили пять автомобилей.

Последствий разрушений ликвидируют городские спасатели, поисково-спасательный отряд Брянской области, сотрудники «БрянскЭлектро» и дорожного управления города Брянска. Часть деревьев они уже убрали.

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