Почти две тонны асфальта уложили на новой улице в Брянске за два дня

Почти две тонны асфальта уложили на новой улице Ильи Иванова в Брянске за выходные. Об этом сообщили в горадминистрации.

В Брянске активно идёт строительство улицы Ильи Иванова. На минувших выходных специалисты компании «Брянскавтодор» уложили на проезжей части ещё 1 750 тонн асфальтобетона. Рабочие делают верхний слой дороги, двигаясь в сторону разворотного кольца по улице Бежицкой.

Всего для финального слоя дорожной одежды на улице Иванова потребуется около семи тысяч тонн асфальта.

Улица Иванова проходит от кольцевого пересечения с улицей Объездной, а завершается такой же развязкой с улицами Бежицкой и Степной. По обеим сторонам проезжей части уже сделали тротуары и велодорожки.