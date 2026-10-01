Почти километр улицы Бежицкой обновили в Брянске по нацпроекту

2026, 01 октября 12:25

Почти километр улицы Бежицкой обновили в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Бежицком районе города Брянска завершился капитальный ремонт улицы Бежицкой. Почти километр дороги от улицы Объездной до дома №263 обновила подрядная организация ООО «СБС».

Рабочие уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и построили тротуары, а также установили пешеходное ограждение. Пассажиры теперь будут ожидать общественный транспорт в трёх современных автопавильонах.

Также подрядчик поставили дорожные знаки и нанёс термопластиковую разметку. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».