Улицу Донбасскую в Брянске отремонтировали за 12,5 миллиона рублей

2026, 30 сентября 15:32

Улицу Донбасскую в Брянске отремонтировали за 12,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Бежицком районе города Брянска завершился капитальный ремонт улицы Донбасской. За три месяца подрядчик обновил почти полкилометра дороги от пересечения с улицами Металлургов и Северной. Рабочие уложили асфальтобетонное покрытие на проезжей части и построили тротуар.

Для безопасности пешеходов специалисты установили 10 дополнительных дорожных знаков, сделали переход и нанесли разметку.

«На этом участке улицы Донбасской расположен вход на Воинский мемориал по ул. Почтовой. По просьбе администрации района подрядчик здесь сделал удобную парковку. Также теперь от остановки общественного транспорта «Лесопарковая улица» до входа на кладбище можно пройти по новому тротуару», — отметил замначальника УЖКХ города Брянска Андрей Гринёв.

Качество ремонта оценила межведомственная комиссия. Подрядчик необходимо сделать пандус для маломобильных людей на одном участке тротуара, убрать строительный мусор и подсыпать грунт на обочинах.

Ремонт улицы Донбасской обошёлся 12,5 миллиона рублей. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».