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Криминал

Кражу товаров на 40 тысяч рублей раскрыли полицейские в Брянске

2026, 30 сентября 13:32
Кражу товаров на 40 тысяч рублей раскрыли полицейские в Брянске
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Кражу товаров из магазинов на 40 тысяч рублей раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию поступило четыре заявления о кражах товаров из магазинов самообслуживания в Бежицком районе Брянска. При просмотре записей с камер видеонаблюдения правоохранители выяснили, что к преступлениям причастен один и тот же человек. Посетитель брал с прилавков парфюмерию, алкоголь, одежду и продукты, складывал в пакет и быстро покидал магазин. Ущерб превысил 40 тысяч рублей.

Участковые уполномоченных полиции задержали подозреваемого в кражах.  20-летний житель Брянска ранее закон не нарушал. Часть товаров он продал, а часть – использовал для личных нужд.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». 

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