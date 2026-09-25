Рецидивиста брянский суд отправил в колонию за серию магазинных краж

2026, 25 сентября 13:09

Рецидивиста брянский суд отправил в колонию за серию магазинных краж. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о кражах из магазинов. Приговор выслушал 48-летний житель Клинцовского района.

С июня 2025 года по май 2026 года фигурант похищал из сетевых супермаркетов продукты питания и бытовую химию. Ущерб превысил 96 тысяч рублей. Ранее мужчина уже был судим.

Суд отправил виновного на полтора года в колонию строгого режима. Решение не вступило в законную силу.