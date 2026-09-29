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ЖКХ

Более двух километров улицы Гончарова обновили в Брянске по нацпроекту

2026, 29 сентября 11:40
Более двух километров улицы Гончарова обновили в Брянске по нацпроекту
Источник фото

Более двух километров улицы Гончарова обновили в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Бежицком районе города Брянска завершился капитальный ремонт улицы Гончарова. Подрядчик обновил 2,4 километра дороги. 

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы, уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. Также рабочие сделали искусственные неровности для безопасности пешеходов. 

В завершении ремонта подрядчик установил новые дорожные знаки и нанёс разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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