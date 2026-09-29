Более двух километров улицы Гончарова обновили в Брянске по нацпроекту

2026, 29 сентября 11:40

Более двух километров улицы Гончарова обновили в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Бежицком районе города Брянска завершился капитальный ремонт улицы Гончарова. Подрядчик обновил 2,4 километра дороги.

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы, уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. Также рабочие сделали искусственные неровности для безопасности пешеходов.

В завершении ремонта подрядчик установил новые дорожные знаки и нанёс разметку термопластиком со световозвращающими элементами. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».